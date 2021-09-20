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Увеличение бюджета на оборонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Увеличение бюджета на оборонку: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Детали

Согласно решению СНБО, в первую очередь должны получить финансирование:
- развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО,
- выполнение Национальной разведывательной программы на 2021 - 2025 годы;
- реализация социальных гарантий военнослужащим - повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечения жильем;
- выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;
- развитие Военно-Морских сил;
- усиление территориальной обороны;
- реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.

Дополнение

Ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил увеличение бюджета сектора обороны и безопасности на 2022 год. В Государственном бюджете на 2022 год запланирован объем финансирования 5,95% от ВВП.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Владимир Зеленский
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