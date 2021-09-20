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Кто станет новым главой правоохранительного комитета: "Слуга народа" предлагает Сергея Ионушаса

Кто станет новым главой правоохранительного комитета: "Слуга народа" предлагает Сергея Ионушаса

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Фракция "Слуга народа" во время заседания поддержала кандидатуру народного депутата Сергея Ионушаса на должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.

Цитата

"Парламентская фракция партии "Слуга народа" поддержала кандидатуру народного депутата Сергея Ионушаса на должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - сообщила Палийчук.

Детали

Как сообщила пресс-секретарь СН, сейчас Ионушас занимает должность заместителя председателя комитета. Вместо него на место заместителя председателя было предложено Вячеслава Медяника.

Добавим, ранее правоохранительный комитет возглавлял Денис Монастырский, который сейчас является главой МВД.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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