Лондон осудил российские выборы в Крыму

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В МИД Великобритании также осудили проведение российских выборов в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в МИД Великобритании, размещенном на сайте британского правительства, передает УНН.

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“Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной и остается такой по сей день”, — говорится в заявлении.

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В заявлении также отмечается, что эти выборы являются “серьезным шагом назад для демократических свобод в России”. “Меры, принятые российскими властями с целью маргинализации гражданского общества, подавление независимых СМИ и устранения оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые Россия взяла на себя”, — заявили в британском МИД.