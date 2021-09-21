Реинтеграция трудовых мигрантов и оформление паспортов жителям оккупированных территорий: повестка дня Рады

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На пленарном заседании во вторник, 21 сентября, кроме заслушивания информации о проекте Государственного бюджета на 2022 год, Верховная Рада планирует взяться за вопросы помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов и оформления паспортов жителям оккупированных территорий. Об этом говорится в повестке дня, обнародованном на сайте парламента, сообщает УНН.

Детали

Речь идет о запланированном рассмотрении в первом чтении законопроектов №№ 4669, 4669-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов".

Кроме того, во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроект № 4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

А также - повторно в первом чтении № 5454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина".

Во втором чтении планируется также рассмотреть проекты законов:

"О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа", № 4662;

"О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи", № 3527;

Также в этот день планируется рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов социальной направленности, в частности:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективности использования средств социального страхования, № 2743, 2743-1;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников", № 5266, 5266-1;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости", № 5161, 5161-1;

"О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" № 4487.

Также повестка дня содержит проект постановления "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье", № 5251.

Кроме того, предлагается включить в повестку дня и рассмотреть проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", № 5831.

К рассмотрению также запланированы законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг", № 5845 и "О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно уточнения некоторых положений и содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации" № 5397, 5397-1.

Дополнение

Сегодня Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроект о Государственном бюджете на 2022 год.