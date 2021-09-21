Рада провалила голосование за изменения в повестку дня шестой сессии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 21 сентября, провалила голосование за проект постановления № 5893-2 о внесении изменений в повестку дня шестой сессии. Соответствующее решение поддержали 212 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект постановления предлагал включить к рассмотрению на пленарных заседаниях повестку дня шестой сессии Верховной Рады девятого созыва пять вопросов:

Проект Закона № 1177 о направлении природного газа отечественной добычи на потребности населения в полном объеме (проект н.д. Ю.Тимошенко предоставлен 06.09.2019); Проект Закона № 4181 о внесении изменений в статью 25 Закона Украины “Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности” (проект Кабинета Министров Украины предоставлен 05.10.2020); Проект Закона № 4527 относительно развития высокоэффективной когенерации (проект Кабинета Министров Украины предоставлен 23.12.2020); Проект Закона № 5201 о государственной поддержке Государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат” (проект н.д. Ю.Тимошенко предоставлен 11.03.2021); Проект Закона № 5464 касательно развития производства биометана (второе чтение) (проект н.д. А.Жупанина).

Также предлагалось снять с рассмотрения законопроекты согласно приложению 2 как такие, что не рекомендованы Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг для их включения в повестку дня шестой сессии.

Добавим

На пленарном заседании во вторник, 21 сентября, кроме заслушивания информации о проекте Государственного бюджета на 2022 год Верховная Рада планирует взяться за вопросы помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов и оформления паспортов жителям оккупированных территорий.