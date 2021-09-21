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Рада урегулировала сроки предоставления админуслуг во время карантина

Рада урегулировала сроки предоставления админуслуг во время карантина

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании 21 сентября приняла в целом законопроект №5454 о ходе сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина. Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект закона разработан с целью урегулирования вопроса приостановления течения сроков обращения за получением административных услуг, определенных законом, в случае установления правительством карантина на период, необходимый для ликвидации вспышки особо опасной инфекционной болезни, в том числе COVID-19.

Отмечается, что установление карантина не является основанием для приостановления сроков предоставления административных услуг, определенных законом, субъектами предоставления административных услуг.

Что было ранее

17 марта 2020 года, в самом начале пандемии и карантина в Украине, Верховной Радой Украины был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленный на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 530- IX. После вступления в силу этого закона сроки предоставления любых административных и других услуг, фактически, стали неограниченными, а представленные документы для получения соответствующей услуги стали рассматриваться субъектами предоставления административных услуг, в некоторых случаях, несколько месяцев.

"Уже более года в Украине на период карантина отменены все сроки рассмотрения админуслуг, чем активно пользуются некоторые чиновники. Они затягивают рассмотрение обращений граждан, могут даже отказать в определенных услугах, ссылаясь на Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Итак, граждане теряют инструменты контроля над работниками органов местного управления. Так как карантин все еще продолжается - возникает потребность исправить данную ситуацию", - объясняли необходимость принятого сегодня законопроекта разработчики, указывая, что он направлен на восстановление течения сроков предоставления административных и других услуг в условиях карантина.

Источник: УНН
Теги: ВР, карантин, админуслуги
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