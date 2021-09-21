Пятая часть - на оборону и безопасность: в Раде презентовали структуру расходов Бюджета-2022

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Половина всех расходов Государственного бюджета на 2022 год приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование. На оборону предусмотрено более 21%. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, представляя проект бюджета в Верховной Раде, сообщает корреспондент УНН.

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"О расходной части: половина всех расходов бюджета приходится на здравоохранение, социальную защиту и образование. Далее сектор обороны и безопасности - 21%. Капитальные расходы возрастут по сравнению с плановым показателем почти на 17 млрд грн", - сказал Марченко.

Детали

Согласно презентации, представленной министром, Госбюджет на 2022 год имеет следующую структуру расходов:

22,3% социальная защита;

21,1% оборона и общественный порядок;

13,1% здравоохранение;

12,7% образование;

12,4% обслуживание государственного долга;

10,8% экономика;

4,6% общегосударственные функции;

1,7% дотации местным бюджетам;

1,2% духовное и физическое развитие;

0,6% охрана окружающей среды.

Напомним

Кабинет министров Украины 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022. Доходы Госбюджета на 2022 год определены в сумме 1 267 393 399,1 тыс. грн (1267 млрд грн), расходы Госбюджета - 1 441 939 445,6 тыс. грн (1441 млрд грн), предельный объем дефицита Государственного бюджета - 188 006 000,2 тыс. грн (188 млрд грн). Расходы по государственному долгу в 2022 году предусмотрены в сумме 574,7 млрд грн.