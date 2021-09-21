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Внеочередные выборы мэра Кривого Рога запланировали на весну 2022 года

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога запланировали на весну 2022 года

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Внеочередные выборы на пост мэра Кривого Рога запланированы на весну 2022 года. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура по итогам решения профильного подкомитета, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение внеочередных выборов мэра Кривого Рога на весну 2022 года", - заявил Качура в своем Telegram.

Детали

Он добавил, что теперь осталось рассмотреть этот вопрос завтра, 22 сентября, на комитете и вскоре проголосовать в зале.

Дополнение

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым. Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция отвергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Днепр и Днепропетровская область, Кривой Рог
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