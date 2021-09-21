Сложная производственная ситуация: Корниенко прокомментировал отношения с Разумковым

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Первый заместитель Председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между головой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и первым заместителем председателя фракции чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”. Об этом Корниенко рассказал во время общения с журналистами в Верховной Раде, передает УНН.

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“У нас сейчас с председателем Верховной Рады все в режиме переписки. Ну письменно мы уже общаемся, такая уж у нас ситуация... Можно давать разные дефиниции: мы считаем, что у нас сложная производственная ситуация”, — заявил Корниенко.

Детали

В частности, Корниенко, комментируя ситуацию с Разумковым, рассказал, что направил к нему письма с тремя кандидатурами на должность главы аппарата ВР, и теперь ожидает ответ.

Также он считает, что действия Разумкова по отношению к “Слугам народа” “не являются командными”.

“Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича... Депутаты могут собирать подписи (за отставку. — ред.), регламент четко определяет процедуру. Если я увижу подписи, я тогда сделаю свой выбор”, — отметил Корниенко.

Добавим

Как заявлял ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, если народные депутаты инициируют его отставку, он не будет держаться за должность.

Отметим, что в правительстве уже не первую неделю говорят о возможных кадровых ротациях.

Так, сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского в сентябре также оставит генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Но впоследствии, информацию об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой опровергли.

Кроме того, ранее народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью отставка министра обороны Андрея Тарана.