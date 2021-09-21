Рада вернула на доработку законопроект о предоставлении грантов мигрантам, которые вернулись в Украину

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект №4669 о введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект закона предусматривает введение помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов, исходя из наличия у них страхового стажа, которое будет осуществляться за счет 2 источников, а именно:

за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы единовременно на безвозвратной основе - для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет;

за счет средств государственного бюджета, предусмотренных в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе - для граждан Украины, которые имеют страховой стаж менее 10 лет.

Такую помощь смогут получить в установленном порядке более 700 человек. Также отмечается, что размер помощи для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. гривен.

Добавим

За годы независимости из Украины выехали примерно 10 млн человек. Большой процент от этого количества составляют так называемые трудовые мигранты или гастарбайтеры.

По результатам опроса в августе, больше половины украинцев не хочет выезжать на заработки за границу.