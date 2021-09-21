Верещук о проекте Бюджета-2022: вырастут минимальная зарплата, прожиточный минимум и пенсии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Народный депутат Украины, председатель подкомитета по госбезопасности и обороны Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала об основных направлениях бюджета на 2022 год, передает УНН.

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"Оппозиция всегда говорит, что это бюджет или проедания, или бюджет антисоциальный. Однако в этом случае считаю критику неуместной. Все основные расходы сбалансированы: и на армию, и на медицину, и на образование. Основные расходы увеличиваются, уменьшается порог инфляции, действительно уменьшается наша долговая нагрузка", - прокомментировала она.

По мнению Верещук, ожидания от бюджета на 2022 год велики, поскольку в прошлом много сил было направлено на преодоление пандемии.

"Вопреки прогнозам, мы не упали, несмотря на коронакризис и локдаун. Все могло быть гораздо хуже. Поэтому мы работаем в положительной динамике, и надеюсь, что будем только наращивать свой потенциал", - пояснила депутат.

Ранее Верещук заявила, что благодаря массовой вакцинации Украина сможет обойтись без локдаунив.