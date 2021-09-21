Не партийный съезд и не обучение: во фракции прокомментировали так называемые сборы "слуг" в Трускавце
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского конце следующей недели. Встреча возможно состоится в одной из областей на западе Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.
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"Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели", - написала Палийчук.
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По ее словам, место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.
"Хочу отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест", - отметила она.
Палийчук также озвучила темы совещания:
• обсуждение стратегии власти на следующий год;
• обсуждение достижений за прошедшие два года;
• план законопроектных работ.
Что было раньше
В СМИ сообщали, что Зеленский во второй раз с 2019 года инициировал обучение депутатов фракции "Слуга народа" в Трускавце.
Позже народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что в конце сентября планируется провести в Трускавце съезд партии "Слуга народа".
Напомним, в Трускавце Львовской области полностью вакцинированных от COVID-19 - не более 20% взрослого населения.