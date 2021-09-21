Владимир Зеленский встретился с президенткой Еврокомиссии: о чем говорили

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АП.

Детали

Владимир Зеленский также поблагодарил Евросоюз за участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и единодушную поддержку государствами — членами ЕС декларации саммита.

Президент Украины проинформировал Урсулу фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.

Глава государства поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 Украинская, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Владимир Зеленский и Президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммита Украина — ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС — среди ключевых приоритетов нашего государства.

Владимир Зеленский поблагодарил собеседницы за недавнее решение Европейской комиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро.

Президент Еврокомиссии отметила существенный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ. Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект “Северный поток — 2” является прежде всего вызовам для европейского региона.

Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по “Северному потоку — 2”, а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.

Напомним

Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро.