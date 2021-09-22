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Зеленский заявил украинской диаспоре в США о возможности введения в стране двойного гражданства

Зеленский заявил украинской диаспоре в США о возможности введения в стране двойного гражданства

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Украинском институте Америки в Нью-Йорке на встрече с представителями украинской диаспоры, украинских организаций и церквей, что в стране обсуждают вопрос двойного гражданства и похвастался дорогами. Об этом сообщает телеканал “Дом”, пишет УНН.

Цитата

“Ехал Нью-Йорком. Хочу сказать, что у нас дороги уже лучше. Действительно, мы сейчас их строим. И вот хочется, может, это не так сказано, — чтобы мы „вылизал“ наше государство, чтобы она стала витриной. Потому что наши исторические замки, места, улицы, брусчатка, дороги, мосты — все это очень важно”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Детали

Также он сообщил, что в стране сейчас обсуждается вопрос о введении двойного гражданства. В частности, между Украиной и США. Но двойное гражданство будет не со всеми государствами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: УНН
Теги: США, гражданство, диаспора, Владимир Зеленский
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