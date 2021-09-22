Амнистия и порядок использования оружия пограничниками: повестка дня Рады

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Верховная Рада на заседании в среду, 22 сентября, собирается, в частности, взяться за вопросы обеспечения украинцев жильем, обязательства Госспецсвязи хранить резервные копии информации и сведения государственных электронных информационных ресурсов, сближения норм Таможенного кодекса с законодательством ЕС, порядка использования пограничниками оружия и мер принуждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня парламента.

Детали

Так, планируется рассмотреть проект постановления "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье", № 5251.

Также планируется включить в повестку дня и рассмотреть проекты законов "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг", № 5845 и "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно организационных вопросов работы Крымской платформы" № 5867.

Для рассмотрения в первом чтении предлагаются законопроекты, среди которых:

"О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно уточнения некоторых положений и содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации", № 5397, 5397-1;

"О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные субпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза", № 4517;

"О внесении изменений в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины", № 5232;

"О внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты", № 4286;

"О внесении изменений в Закон Украины "О Дисциплинарном уставе службы гражданской защиты", № 3751;

"О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", № 4487;

"Об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины", № 5249, 5249-1.

Ряд законопроектов планируется рассмотреть во втором чтении, в частности:

"О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", № 4564;

"О внесении изменения в статью 11 Закона Украины" О валюту и валютные операции "по выполнению банками функций агентов валютного надзора", № 5851;

"О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", № 5109;

"О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", № 3881.

В повестке дня на этот день также ратификационные законопроекты и проекты постановлений о переименовании и изменении границ населенных пунктов, а также назначении местных внеочередных выборов.

Добавим

Верховной Раде 21 сентября представили законопроект о Бюджете-2022.