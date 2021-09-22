Зеленскому доложили о покушении на Сергея Шефира
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президенту Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на его помощника Сергея Шефира и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров, передает УНН.
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"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию", - написал пресс-секретарь в Facebook.
Детали
По словам Никифорова, публичная реакция Президента на событие также скоро будет.
"По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителям покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания. А также, что курс Офиса Президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - добавил он.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
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