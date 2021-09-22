Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на завтра: на повестке дня - отмена РРО

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, в 16:00 состоится внеочередная сессия Верховной Рады. На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, обнародовала его пресс-секретарь Ольга Туний в среду, передает УНН.

Цитата:

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16:00. На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", - написала Туний.

Так, согласно распоряжению, народные депутаты на внеочередном заседании рассмотрят проекты законов:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций" (№ 2644)

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций" (№ 2645)

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения" (№ 3853)

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей" (№ 3993)

Дополнение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал поручение созвать внеочередное заседание, однако он на больничном. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что хочет юридически выяснить статус такой работы.

Напомним

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.



