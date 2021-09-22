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ВР признала выборы в Госдуму РФ незаконными

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Верховная Рада Украины признала очередные выборы депутатов Госдумы Российской Федерации незаконными. Об этом говорится в заявлении ВР, принятой сегодня нардепами.

Детали

Нардепы одобрили постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021". Поддержали ее 322 нардепа.

В постановлении украинский парламент призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным выборам в Российской Федерации, фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Крыму и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях.

Также отмечается, что включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы незаконно и безосновательно с точки зрения Конституции Украины и международного права, поскольку Автономная Республика Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины, а принуждение жителей Крыма и ОРЛДО до вступления гражданства РФ является нарушением международного гуманитарного права.

"Организация голосования в Крыму и привлечения к выборам граждан Украины с незаконно выданными российскими паспортами на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей является юридически ничтожными, ведь в списки избирателей, использованных на выборах депутатов Госдумы РФ, проведенных в 2021 году, были противоправно и безосновательно включены жители временно оккупированных территорий Украины, что привело к фальсификации списков избирателей", - подчеркивается в документе.

Источник: УНН
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