Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0009  EUR: 31,36 0,0865 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука
В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7740

Кабмин утвердил законопроекты, которые ускорят развитие и использование CardID, BankID, MobileID

Кабмин утвердил законопроекты, которые ускорят развитие и использование CardID, BankID, MobileID

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правительство утвердило 4 законопроекта, об электронной идентификации и электронных доверительных услугах, цель которых, в частности, присоединение Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"На практике - это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и ЕС или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности. Все это позволит ускорить развитие и использование технологий CardID, BankID, MobileID. Электронные подписи, электронные печати станут абсолютной обыденностью для бизнеса, благодаря качественному проведению этих законов", - заявил Шмыгаль.

Напомним

Ранее Европейская комиссия объявила о планах создания электронного кошелька для цифровой идентификации, который позволит европейцам доступ к государственным и частным услугам через свой мобильный телефон, в то время как пандемия COVID-19 указала на необходимость удобных пользовательских онлайн-сервисов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.