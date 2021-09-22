Кабмин утвердил законопроекты, которые ускорят развитие и использование CardID, BankID, MobileID

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правительство утвердило 4 законопроекта, об электронной идентификации и электронных доверительных услугах, цель которых, в частности, присоединение Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"На практике - это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и ЕС или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности. Все это позволит ускорить развитие и использование технологий CardID, BankID, MobileID. Электронные подписи, электронные печати станут абсолютной обыденностью для бизнеса, благодаря качественному проведению этих законов", - заявил Шмыгаль.

Напомним

Ранее Европейская комиссия объявила о планах создания электронного кошелька для цифровой идентификации, который позволит европейцам доступ к государственным и частным услугам через свой мобильный телефон, в то время как пандемия COVID-19 указала на необходимость удобных пользовательских онлайн-сервисов.