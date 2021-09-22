Карантин в Украине: начальную школу и детские сады закрывать не будут

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Детские сады и младшие классы учебных заведений будут работать независимо от уровня эпидемической опасности в области - соответствующие изменения приняты в карантинное постановление правительства № 1236. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам заседания Кабмина 22 сентября, пишет УНН.

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"Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями оффлайн, то есть посещать учебное заведение. Мы смягчаем требования к карантинным ограничениям и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопасности. При этом мы призываем преподавателей сделать осознанный выбор и вакцинироваться от COVID-19. Ведь если в заведении начнется вспышка - заведение будет закрыто", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Детали

Кроме того, отмечается, что после выполнения протокольного поручения правительства от 22 сентября и разработки соответствующей нормативной базы к работе в сфере образования допускать будут только вакцинированных работников.

Так, в Министерстве здравоохранения утвердят перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

Ранее

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что правительство планирует разрешить работу садиков и младших классов независимо от зоны карантина.



Также, по словам Шкарлета, в Украине в "желтой" зоне адаптивного карантина школы с уровнем вакцинации персонала от COVID-19 ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение.

Дополнение

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.