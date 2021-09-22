Украинцы смогут путешествовать в Перу по "безвизу" Кабмин утвердил соглашение

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Республики Перу о взаимной отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Теперь наши граждане смогут приезжать в Перу без визы не только с целью туризма, но и для посещения родственников, обучение, бизнеса, культурных обменов. Так же и наше государство откроется для перуанских туристов и бизнеса”, — заявил Кулеба.

Детали

Документ устанавливает на взаимной и постоянной основе безвизовый режим взаимных поездок всех категорий граждан Украины и Перу с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Добавим

15 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.



Также в августе Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований Украины с Республикой Маврикий.