К расследованию покушения на Шефира приобщены лучшие специалисты - Монастырский

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Расследование покушения на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира находится на контроле, к расследованию подключены лучшие специалисты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

Детали

"Без преувеличений, сегодня второй день рождения Сергея Шефира.

Следствие пока рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и его водителя: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на первых лиц государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе с участием спецслужб иностранных государств", - сообщил министр.

Он добавил, что водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает.

"Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле. К следственно-розыскным действиям подключены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ", - написал Монастырский.

Министр также отметил, что покушение происходило с целью убийства.

"Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить!" - заявил он.

Контекст

В Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Его авто обстреляли. пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы жизни нет. Нападавших разыскивают.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть три версии покушения на первого помощника Президента.