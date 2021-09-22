Официально: завтра на заседании ВР первым рассмотрят закон об олигархах

КИЕВ. 22 сентября. УНН. На пленарном заседании 23 сентября, Верховная Рада первым рассмотрит законопроект №5599 о деолихаргизации. Об этом говорится в повестке дня Рады, передает УНН.

Детали

Таким образом, первым вопросом в повестке дня заседания Рады станет законопроект №5599, который рассмотрят во втором чтении. Следующим после него будет "Налоговый" законопроект №5600, который Рада также рассмотрит во втором чтении.

Третьим вопросом станет закон №6052 о перераспределении 40 млрд в Госбюджете на 2021. Его парламент рассмотрит в первом чтении.

Добавим

По информации УНН, "Слуги народа" прогнозируют, что законопроект об "олигархах" примут завтра на пленарном заседании Рады.

Как сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук, законопроект будет первым на рассмотрении. Она добавила, что для Рады и фракции "это будет тест".

Отметим, что 15 сентября Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) получила запрос о юридической экспертизе законопроекта № 5599 "об олигархах".

Как сообщил УНН представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, "Венецианка" подготовит свое заключение для принятия на своем 129 пленарном заседании, которое состоится с 15 по 16 декабря 2021 года.