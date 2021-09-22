Зеленский не уверен, что исполнителей покушения на Шефира найдут
Владимир Зеленский
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не может сказать уверенно, что исполнителей покушения на убийство своего помощника Сергея Шефира найдут. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом", передает корреспондент УНН.
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"Не хочу оскорблять Украину. Я думаю, что у нас такой какой-то большой, фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствие. Что касается моего отношения, я сказал откровенно. Я считаю, что это просто давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления. Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ. Хотя это мой очень теплый и близкий друг. Что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", - сказал он.
Также Президент рассказал, как будет реагировать на этот случай правоохранительная система.
"Я думаю, что будет нормальное, предметное, согласно законодательству (следствие - ред.). Жестко точно. Бескомпромиссно. В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли. Тем не менее, мы живем в другое время. Это не покушения на убийство или убийство тех или иных журналистов до моего срока, когда мы не понимали, что происходит. И не влияли на ситуацию. Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают и для общества в частности. Поэтому никаких запугиваний. Просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", - заявил Зеленский.
Дополнение
Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Сергея Шефира, заявив, что передавать ему привет выстрелами из леса в автомобиль его друга - это слабость, а ответ будет сильным.
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.
Правоохранители имеют три основные версии покушения на Сергея Шефира, в том числе версию с участием спецслужб иностранного государства.
Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.
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