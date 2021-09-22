Зеленский в США поговорил со Столтенбергом об увеличении присутствия флотов стран НАТО в Черном море

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о пленных украинцах, взаимодействие с Альянсом и увеличение присутствия флотов стран НАТО в Черном море, передее УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря за неизменную поддержку Украины со стороны НАТО, отметив важность участия представителя Альянса в саммите Крымской платформы в августе этого года в Киеве.

Владимир Зеленский попросил Йенса Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в России.

Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал глава государства.

Владимир Зеленский сообщил Йенсу Столтенбергу о ходе выполнения нашей страной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры"", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Было обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, Президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действий с Альянсом, а также выразил заинтересованность в расширении количества совместных учений.

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В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом.