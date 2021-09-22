Не хожу в гости без приглашения: Разумков заявил, что его не позвали на сборы "Слуг народа" в Трускавце

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, которые должны пройти в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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"...Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не возьму. Я не хожу в гости без приглашения", - заявил Разумков.

Детали

Первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что на данный момент рассматривают отели Трускавца для проведения большого заседания фракции “Слуга народа” с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, заседание состоится на следующих выходных.

Дополним

Последнее время между “Слугами народа” и спикером парламента Дмитрием Разумковым разгорается конфликт.

Так, изначально, ходили слухи о том, что Дмитрий Разумков может оставить пост спикера ВР. Как заявил сам глава парламента, он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку.

Первый заместитель Председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и главой Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Корниенко считает, что действия Разумкова по отношению к “Слугам народа” “не являются командными”.