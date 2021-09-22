Завод "Байрактара" на территории Украины будет: Кулеба о встрече Зеленского с Эрдоганом

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн общения с журналистами заявил, что на территории Украины будет завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, передает корреспондент УНН.

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Так, министра попросили прокомментировать встречу Президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Эрдогана.

"Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Байрактара на территории Украины будет", - сказал министр.

Напомним

Ранее УНН писал, что Зеленский на полях ГА ООН обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар.



Важно

Украинская сторона еще в 2019 году подписала соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке для Вооруженных сил Украины ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.

Также о беспилотниах Bayraktar речь шла во время визита Президента Украины в Турцию. В частности министры обороны Украины и Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективах членства Украины в НАТО.



Вопрос неоднократно вызывал возмущение россиян, которые недовольны военным сотрудничеством Киева и Анкары.

Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, который комментируя вопрос, заявлял, что Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать якобы "воинственные заявления Киева" и предостерегает их от подпитки, как видят в Москве, "милитаристских настроений власти Украины".

СМИ также стало известно, что президент России Владимир Путин даже прибег к шантажу президента Турции Реджепа Эрдогана продолжением запрета на полеты в Турцию, если Анкара не откажется от продажи беспилотников Bayraktar и поддержки Украины.



Вместе с тем следует добавить - сотрудничество Украины и Турции продолжается. В частности, первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уже поставлено в Украину в марте текущего года.