Заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову выдвинули новое обвинение: ему грозит до 20 лет за решеткой
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову было предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката заключенного Николая Полозова в Facebook.
Детали
Как сообщает адвокат Джелялова Николай Полозов, теперь, по версии следствия ФСБ, он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы п. "А", ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы и по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - от 10 до 15 лет лишения свободы.
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"Свою вину в инкриминируемых деяниях Нариман не признает. Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания. В целом состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное. Условия содержания особых нареканий пока не вызывают. Всех благодарит за поддержку и передает большой привет", - сообщил Николай Полозов.
Дополнение
4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова. Сутки к ним не допускали адвокатов.
Нариман Джелялов сообщил адвокату, что на протяжении 4 сентября, его держали в наручниках с мешком на голове и под психологическим давлением в неизвестном месте, после чего привезли в здание ФСБ.
Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых обвинили в диверсии (статьи 281 УК РФ). По версии следствия, они, якобы, имели отношение к повреждению газопровода 23 августа. При этом, 23 августа Нариман Джелялов находился в Киеве, на мероприятиях "Крымской платформы".
6 сентября "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых на 2 месяца.