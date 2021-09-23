Зеленский: мир провалил экзамен на COVID-19 - испытание на единство

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мир провалил экзамен на единство в борьбе с вызовами пандемии коронавируса. Об этом во время выступления на ГА ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Мы все играли в равенство. Играли в единство, где одно дело - делить общие цели, а другая - совместно делить вакцины, которые дают жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве как в рекламе является звездочка и надпись мелким шрифтом - "все мы люди, все в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса", - заявил Зеленский.

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В частности, президент отметил, что Украина не ожидала помощи от других и помогала другим, не дожидаясь благодарности, отправляя в Италию своих медиков, необходимые средства.

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В понедельник вечером в Офисе президента сообщили, что Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, Зеленский в Нью-Йорке уже успел дать интервью, в котором заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.



