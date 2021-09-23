"Налоговый" законопроект могут снять с голосования: в "Слуге народа" назвали причину

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Законопроект № 5600 может быть снят сегодня с голосования в Верховной Раде, если будет собрано 150 подписей за рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре. Об этом журналисту УНН сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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"На сегодня продолжается сбор подписей за рассмотрение этого законопроекта по спецпроцедуре в соответствии со статьей 119.1 Регламента. Если 150 подписей народных депутатов будет собрано до рассмотрения этого законопроекта в зале, а многое говорит о том, что они будут собраны, то мы войдем в спецпроцедуру, которая продлится 10 дней. И мы рассмотрим этот законопроект по завершению этой процедуры", - рассказал Гетманцев.

Детали

Как заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, секретариат фракции "слуг" уже начал сбор подписей нардепов за инициативу начать спецпроцедуру рассмотрения "налогового" законопроекта. По состоянию на сейчас собрано 130 из 150 необходимых подписей.

Добавим

В повестке дня Рады сегодня, 22 сентября, вторым вопросом запланировано рассмотреть законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", который еще называют "ресурсным", или "налоговым".

В понедельник на заседании Согласительного совета депутаты проголосовали за вопрос включения в повестку дня законопроектов № 5599 по олигархам и № 5600 о наполнении бюджета. Оба законопроекта уже прошли профильные комитеты перед вторым чтением.

В то же время, стало известно, что "слуги народа" предлагают применение новой "спецпроцедуры" по рассмотрению поправок к законопроектам №№ 5599 и 5600. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк объяснил ее так: в зале якобы не будет возможности у депутатов поднять свои отклоненные поправки. Ведь, например, в законопроект № 5600 подали 11 тысяч поправок. А эта процедура может позволить во время голосования сократить это количество до примерно 120-ти.