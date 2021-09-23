Харьков стал рекордсменом по распространению COVID-19: вину возлагают на Терехова

КИЕВ. 23 сентября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (839) области, сообщает УНН.

Харьковчане это связывают с тем, что и.о. мэра Игорь Терехов не реагировал на призывы своевременно увеличить количество коек в больницах, пишут они в Telegram каналах.

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“Уже несколько недель Харьков среди „лидеров“ по COVID-19, но до Игоря Терехова только сейчас дошло, что надо что-то делать. Обратились в Минздрав с просьбой включить в реестр „ковидных“ больниц еще два медучреждения Харькова. Потому что в городе уже не хватает коек для больных! Что это случится было понятно всем и давно, но только не Терехову, который еще и провалил вакцинацию и пытался подставить своего же соратника”, — сказано в сообщении.

Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждение Харькова выгодно сети частных клиник Терехова, которые записаны на его женщин, бывших и нынешних. Речь о сети “ОН Клиник”.

На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.

Параллельно с медицинскими центрами, напомним, семья Терехова торгует сигаретами.

К слову

Накануне рекордных показателей по COVID-19 власть Харькова закупила лекарства от вируса втридорога.