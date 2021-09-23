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Гришина анонсировала заседание ВСК по "Укрзализныци"

Гришина анонсировала заседание ВСК по "Укрзализныци"

Юлия Гришина

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня, 23 сентября, состоится заседание Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци". Об этом в своем Facebook написала председатель ВСК Юлия Гришина, сообщает УНН.

Цитата:

"Уже завтра (23 сентября - ред.) на заседании Временной следственной комиссии установим контроль над выполнением рекомендаций, указанных ВСК в промежуточном отчете", - пишет Гришина, добавляя, что после утверждения парламентом промежуточного отчета по "Укрзализныци" ВСК передала его в Кабмин и правоохранительные органы.

Кроме того, ВСК рассмотрит еще один важный вопрос - состояние инфраструктуры "Укрзализныци", анонсирует нардеп.

"В частности, схождения пассажирских и грузовых поездов, несущие опасность для жизни пассажиров и приносящие огромные убытки", - добавляет Гришина.

Также завтра, 24 сентября, по результатам заседания ВСК, состоится брифинг членов ВСК. Он начнется в 12:00 и пройдет в кулуарах Верховной Рады на втором этаже.

"Вместе с коллегами ответим на вопросы СМИ относительно вопиющих нарушений, которые были отражены в промежуточном отчете Временной следственной комиссии, осуществления дальнейшего парламентского контроля за его выполнением, а также о планах работы ВСК на второе полугодие", - информирует председатель ВСК.

Прямую трансляцию брифинга можно будет посмотреть по ссылке: https://bit.ly/Jgryshyna

В контексте

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

Источник: УНН
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