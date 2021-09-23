Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе выросло на 369% за полгода - ООН

КИЕВ. 23 сентября. УНН. За последние полгода количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины существенно выросло по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года, передает УНН.

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“По сообщениям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, в течение отчетного периода количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта была на 369% выше за предыдущие шесть месяцев, с 1 августа 2020 до 31 января 2021 года (39 806 и 8484 соответственно)”, — говорится в докладе.

Детали

В Управлении отмечают, что такой рост привел к увеличению потерь среди гражданского населения в результате активных боевых действий, а также к увеличению вреда, причиненного гражданским объектам, пик которых пришелся на период с середины марта до середины мая.

Однако, в июне и июле потери среди гражданского населения снизились до уровней, зафиксированных во второй половине 2020 года, которые были самыми низкими за весь период конфликта.

Добавим

В последнее время на востоке Украины наблюдается существенное обострение. Так, например, миссия ОБСЕ зафиксировала в течение вторника, 21 сентября, 117 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 79 — в Луганской.



Добавим, что за прошедшие сутки, 22 сентября, по сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения в зоне ООС значительно возросла, боевики ранили двух украинских военных.