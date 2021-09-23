ВР приняла законопроект о деолигархизации

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599), передает корреспондент УНН.

Детали

"За" проголосовали 279 нардепов.

Закон предусматривает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

Документ проголосован в редакции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет Президент Владимир Зеленский.

Лица, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Напомним

Законопроект №5599 был подан в Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня 2021 года. Рада одобрила законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в первом чтении 1 июля.

Между первым и вторым чтениями нардепы подали в законопроект более 1,3 тыс. правок. Кроме того, после обращения омбудсмена Людмилы Денисовой, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Комиссия пока не дала заключения.

Принятие законопроекта во втором чтении

Закон был рассмотрен в сессионном зале по сокращенной процедуре - на основании решения комитета нардепы проголосовали за отклонение большинства поправок, внесенных нардепами. Это не позволило нардепам озвучить свои правки в сессионном зале, и они автоматически получили статус рассмотренных и отклоненных.

Принятие решения о сокращенной процедуре и голосовании за законопроект сопровождались противодействием со стороны оппозиционных фракций, особенно "ЕС" и "Батькивщина". Представители фракций настаивали на рассмотрении законопроекта по процедуре, согласно которой народные депутаты имеют право настаивать на рассмотрении их поправок.

Они также настаивали на выполнении договоренностей, достигнутых во время совещания. Представитель фракции "Батькищины" Сергей Соболев заявил, что полуторачасовые переговоры привели к тому, что количество поправок сократилась втрое. И нардепы настаивают лишь на принципиальных поправках. Однако, фракция "Слуга народа" решила внести на рассмотрение вопрос сокращения рассмотрения. Противники законопроекта заявляют, что он нарушает 8 статей Конституции.