В Раде избрали нового председателя правоохранительного комитета

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада Украины назначила нового главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает УНН.

Соответствующое одобренное постановление № 6081 предусматривает и другие кадровые изменения в комитетах.



Детали

По этому вопросу в Раде доложил председатель комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко.

Он сообщил, что комитет принял решение рекомендовать парламенту избрать:

народного депутата Сергея Ионушаса - председателем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, отозвав его с должности заместителя председателя этого Комитета;

народного депутата Вячеслава Медяника заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, освободив его от обязанностей члена этого комитета;

народного депутата Александра Санченко членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам свободы слова;

народного депутата Антона Швачка членом Комитета по вопросам свободы слова.

265 голосами "за" проект постановления был принят в целом.

Контекст

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. "За" проголосовали 291 депутат. Аваков перед парламентариями не выступал.

Президент Украины Владимир Зеленський предложил на пост главы МВД нардепа Дениса Монастырского, который возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. "Слуги народа" поддержали.

15 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.



Справка

Сергей Ионушас родился 18 октября 1979 года в России. В 1996 году Ионушас закончил Киево-Печерский лицей и получил квалификацию юриста в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, а после - поступил в институт международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

Он также работал адвокатом и юристом, защищая авторские права и промышленную деятельность.

Ионушас является членом Ассоциации работников и Ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году он выступал доверенным лицом Владимира Зеленского во время выборов Президента Украины, а также принимал участие в парламентских выборах от партии "Слуга народа". Он до сих пор является народным депутатом от этой фракции.

Добавим, что по информации журналистов, Сергей Ионушас также сотрудничал со структурами "Квартала", в частности на официальном сайте "Укрпатента" он значится патентным поверенным Владимира Зеленского - регистрировал такие его торговые марки, как "Слуга народа", "Страна В", "Квартал 95", "Студия "Квартал 95", "Лига Смеха", "Чисто news" и другие.