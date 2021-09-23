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У Зеленского рассматривают снятие кандидатуры Галущенко с поста министра энергетики

У Зеленского рассматривают снятие кандидатуры Галущенко с поста министра энергетики

Герман Галущенко

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Герман Галущенко — один из кандидатов на замену в Кабинете министров. Об этом сообщают наши источники в Офисе Президента.

“Сегодня согласно законодательству Украины, тарифы определяют органы местной власти. Но цены на газ слишком высоки. Следовательно, поставить низкие тарифы на отопления — нереально. Первыми без отопления рискуют остаться школы, садики и больницы. Министр энергетики же Галущенко либо делает вид, что не понимает, либо не способен понять проблематику и свою ответственность, отсиживаясь в своем кресле”, — сообщает источник.

По словам собеседника, на данный момент местная власть ищет варианты решения ситуации. Первый из них — возвращение ПСО. При цене на газ в 28-30 грн/куб это поможет стабилизировать ситуацию и “пережить эту зиму без перебоев”.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о кадровых изменениях в Кабинете министров. Главные претензии были к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське и министру энергетике Герману Галущенко.

Источник: УНН
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