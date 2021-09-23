Рада провалила голосование законопроектов об отмене обязательных РРО

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада во время внеочередного заседания провалила голосование законопроектов №2644 и №2645 об усилении фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО), передает корреспондент УНН.

Детали

Проектами законов предлагалось внести изменения в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в части отмены некоторых изменений №128-IX по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций.

"Этот закон определяет правовые основы применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. Действие его распространяется на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные единицы и представителей (уполномоченных лиц) субъектов хозяйствования, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или безналичной форме", - говорится в проекте закона.

Добавим

В ноябре 2020 Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается либерализовать применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП и отсрочить их обязательное введение до 1 января 2022 года.

В декабре того же года Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога.