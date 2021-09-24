"Конец эпохи", или Германия накануне выборов: кто станет канцлером после Меркель и что говорят основные партии об Украине

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся парламентские выборы. Нынешняя кампания — самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига — новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась “фрау канцлерин” — Ангела Меркель, получившая всевозможное политическое признание и “символические” награды, к примеру звание “Человека года” по версии журнала Time. УНН собрал основную информацию о том, что ждет ФРГ и, теоретически, Европу и мир в это воскресенье.

Пожалуй, стоит начать с позиций основных политических сил Федеративной Республики Германия, касающихся вопросов внешней политики и конкретно — отношений с Российской Федерацией и Украиной, что имеет особое значение для нашего государства ввиду значимости ФРГ и фигуры Ангелы Меркель в вопросе противодействия агрессии РФ, вниманию к оккупации украинских территорий и евроатлантической интеграции страны.

Примечание: для более широкого ознакомления вы можете перейти на ссылки программ партий.

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС)

Целью партий, согласно программе, будет “восстановление мирного порядка в Европе, который Россия нарушила, устроив противозаконную аннексию Крыма. Мы будем и дальше выступать за прекращение конфликта в Восточной Украине и за возвращение к легитимному международно-правовому статусу Крыма. До тех пор, пока российское правительство не готово к этому, санкции должны оставаться в силе”.

ХДС/ХСС обещает “действовать в отношении России конструктивно и решительно”. То, что Россия бросает вызов “нашим” ценностям, не должно снова привести к “серьезной военной угрозе для нас в Европе”. Российское правительство теперь уже открыто угрожает союзникам по НАТО, прибегает к кибератакам, дезинформации и пропаганде. В связи с этим ЕС и НАТО нужно “больше политического единства” и “способности к действенному сдерживанию и устойчивости”. В то же время партии настроены на диалог и сотрудничество с Россией по всем вопросам, “где существуют общие интересы: например, глобальная защита климата без участия России не будет эффективной, а экономическое сотрудничество служит общим интересам”.

“Союз-90/Зеленые”

Партия будет выступать против “раскола и антидемократических тенденций внутри Европейского союза”, а также противостоять “авторитарным устремлениям к гегемонии” таких государств, как Китай и Россия. “Евросоюз как крупнейший в мире внутренний рынок имеет существенное экономическое влияние. Этот рычаг воздействия мы будем использовать для того, чтобы глобальные процессы трансформации происходили справедливо, и для того, чтобы задавать высокие стандарты”.

Партия хочет поддерживать демократическое движение, усиливающееся в России и “инвестировать в культурный, политический и экономический обмен с ним”.

Россия “все больше превращается в авторитарное государство, чья внешняя политика проводится военными и гибридными средствами и все острее угрожает демократии, стабильности и миру в ЕС и всех соседних странах”. В связи с этим “Зеленые” хотят сохранять санкции против России и “при необходимости усиливать их. Мы требуем, чтобы российское правительство реализовало свою часть Минских соглашений”.

“Северный поток-2” должен быть остановлен. Газопровод “не способствует защите климата, заведомо нацелен против энергетической безопасности и геостратегических интересов Евросоюза, угрожает стабильности в Украине”. В то же время партия выступает за “конструктивный диалог по климату с Россией, но так, чтобы на каждом шаге была гарантирована защита прав человека”.

Социал-демократическая партия Германии

По мнению партии, страны-соседи Евросоюза испытывают растущее давление третьих стран как на юге, так и на востоке. ЕС должен противопоставить этому “концептуально новую европейскую внешнюю политику в отношении стран-соседей ЕС”.

В интересах Германии и Европы было бы “совместно с Россией продвинуться в решении вопросов общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями”. Но отношения Европы и России слишком часто подвергаются тяжким испытаниям: это и “аннексия Крыма в нарушение международного права”, и “поддержка сепаратистов в Восточной Украине”, и “кибератаки на немецкий Бундестаг”, и “использование в борьбе с политическими противниками боевого химического вещества „Новичок“, признанного международным сообществом недопустимым к применению”. Россия постоянно нарушает международное право. СДПГ тем не менее настроена (“при всей должной критике”) на диалог и сотрудничество. “Мир в Европе возможен только вместе с Россией, а не против нее”.

Значимые контакты с гражданским обществом необходимо поддерживать. СДПГ выступает за упрощение визового режима для молодежного обмена. Она стремится к выработке “новой европейской восточной политики”, которая должна состоять в “едином, последовательном курсе Евросоюза по отношению к России”. Необходимая предпосылка — готовность к конструктивному диалогу со стороны самой России. “Это касается и того, что путь к мирному разрешению конфликта в Украине и последующее окончание санкционного режима лежит через выполнение Минских соглашений”.

Свободная демократическая Партия

СвДП стремится к “однозначной позиции в отношении России”. Принципы международного права, права человека и мирное устройство Европы “не могут быть предметом торга и дискуссий. Поэтому мы очень обеспокоены политикой, проводимой Российской Федерацией. Мы, свободные демократы, требуем немедленного прекращения насилия в Восточной Украине и противоправной аннексии Крыма”. Исходя из этого СвДП полностью поддерживает санкции ЕС.

“В случае дальнейшей эскалации военного конфликта в Украине ЕС должен будет усилить санкции”, чтобы восстановить мир. Ослабление санкций возможно только по выполнении Минских соглашений. За развитие России в сторону авторитаризма прямую ответственность несет президент Владимир Путин.

Трубопроводу “Северный поток-2” в программе СвДП посвящен отдельный обширный абзац: его ввод в эксплуатацию должен быть принят совместным решением ЕС. При этом следует учитывать интересы Украины. СвДП требует моратория на продолжение строительства, “пока российское руководство не обеспечит независимое полное расследование дела Навального, а ситуация с правами человека не улучшится”.

“Альтернатива для Германии”

У одной из наиболее скандальных немецкий партий позиция практически проста — политическая сила считает необходимым “сбалансированное сотрудничество как с США, так и с Россией”. Разрядка отношений с Россией является “необходимым условием стабильного мира в Европе. В интересах Германии и Европы включить Россию в общую систему коллективной безопасности”.

АдГ выступает за “отмену санкций ЕС и расширение экономических связей с Россией”. Газопровод “Северный поток-2” необходим, он должен быть достроен и введен в эксплуатацию.

“Левые”

Партия “Левых” не согласна с тем, что в стратегических концепциях НАТО и ЕС очерчен враждебный образ России и Китая. И в своих заявлениях политическая сила заходит весьма далеко — партия стремится к ликвидации блока НАТО, поскольку это — “реликт Холодной войны”. Необходима “политика разрядки в отношении России вместо дальнейшей эскалации, демонстрации военной силы и военных маневров у границ России”. НАТО необходимо заменить “системой коллективной безопасности с участием России, а целью сделать (всеобщее) разоружение”. Партия требует начать переговоры о германо-российском соглашении с целью “достичь и закрепить примирение и дружбу между Россией и Германией”.

Партия негативно оценивает экономические санкции, которые “больнее всего бьют по обычным людям”. Односторонние санкции США и ЕС, введенные против Ирана, Кубы, Сирии или России, представляют собой “нарушение международного права, которое все сильнее закручивает спираль эскалации”.

Что говорят последние социологические опросы?

Стоит сразу отметить, что данные приводятся с последнего опроса, проведенного на момент публикации этого текста. Согласно исследованию, проведенному Yougov и опубликованному 23 сентября — наименьшая поддержка у партии “Левые” — 7%, почти одинаковые симпатии у Свободной демократической партии и АдГ — 11 и 12% соответственно, у “зеленых” и далее фиксируют падение рейтинга, у бывших лидеров опросов уже всего лишь 14%; ХДС/ХСС — вторые с 21% поддержки и лидеры — Социал-демократическая партия Германии у которой рейтинг составляет 25%.

“Триэль” основных кандидатов

За три дня до парламентских выборов в Германии представители всех представленных в бундестаге политических партий провели вечером в четверг, 23 сентября, последние перед голосованием телевизионные дебаты в эфире общественно правовых каналов ARD и ZDF.

Кандидаты от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет и от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, считающиеся самыми вероятными претендентами на пост канцлера, оба высказались за усиление Евросоюза и немецких вооруженных сил. Нам нужен “сильный Европейский Союз, иначе мы не будем играть никакой роли”, заявил Шольц. Оба кандидата назвали сотрудничество внутри НАТО и с США основными принципами внешней политики.

В то же время представитель партии “Левые” Жанин Висслер резко высказалась против увеличения оборонных расходов. “Мы не хотим дальше вооружаться”, — заявила она. “Левые”, которых называют в числе возможных партнеров социал-демократов по коалиции, скептически относятся к НАТО и вооруженным миссиям бундесвера. Висслер заметила, что вместо НАТО Германии нужна “другая архитектура безопасности”.

На фоне недавнего убийства клиентом кассира автозаправочной станции в городе Идар-Оберштайн за требование надеть защитную маску, политики выступили за более эффективную борьбу с преступлениями на почве ненависти. Не поддержала это требование только представитель правопопулистской “Альтернативы для Германии” Алис Вайдель, которая выступила против мер властей по сдерживанию пандемии коронавируса. Она также высказалась против “стигматизации протестного движения” ковид-диссидентов.

Лашет, Шольц или Бербок?

Армин Лашет, как “основная ставка” ХДС/ХСС продолжает “собирать” медиа-провалы за провалами. Последний произошел на ток-шоу. 14 сентября немецкий телеканал ProSieben показал передачу с участием кандидата в канцлеры. Его вели два одиннадцатилетних ребенка, Паулине и Ромео, и антураж был соответствующий — политика встретили в украшенном огоньками и игрушками шатре, на фоне играла музыка, подобная саундтреку среднестатистического мультфильма.

Но вместо того, что бы увидить “мудрого взрослого”, который отвечает на вопросы детей — вышло совсем наоборот. Ряд провокационных вопросов о деятельности Лашета на должности главы самой густонаселенной земли Германии Северный Рейн — Вестфалия. Кандидат выглядел неуверенно, слишком легко заводился, ему не удалось скрыть свое раздражение. Как в целом отмечает немецкая пресса — Лашет способен провалиться буквально “на ровном месте”.

У Армина Лашета есть надежда на слабость соперников, но здесь все также не так просто. Да, по всем оценкам — Анналена Бербок практически потеряла шансы стать федеральным канцлером, чему способствовал ряд скандалов. Бербок обещала немцам другую, чистую и открытую, политику (а запрос на нее особенно возрос в начале года, когда выяснилось, что депутаты от партии Лашета и Меркель лоббировали покупку масок у аффилированных с ними фирм, о чем в своём расследовании сообщило издание Der Spiegel), но тут в ее книге обнаружился плагиат, а еще оказалось, что она с большим опозданием уведомила Бундестаг о доходах на стороне и приукрасила свою биографию на сайте.

Победителем дебатов, отчасти неожиданно, стал бюрократ Олаф Шольц, много лет бывший бургомистром Гамбурга. Отметим, что немецкие СМИ назвали его “шольцомат” из-за отсутствия эмоций во время публичных выступлений. Способности Шольца решать насущные проблемы нашли подтверждение во время пандемии, когда он в должности министра финансов занимался спасением немецкой экономики в условиях небывалого кризиса — это в глазах немецкой публики частично выглядит как “продолжение дела Меркель”. Ряд немецких экспертов также отмечают, что ставка Шольца на должности бургомистра Гамбурга на решение реальных проблем — также играет ему на руку, будучи главой город он отказался от утопических и идеалистических проектов, в частности — решением городского референдума город Гамбург отказался от борьбы за проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

Самая важная часть — после итогов выборов

Партии, который попадут в Бундестаг вступят в коалиционные переговоры, причем попасть в правительство теоретические шансы имеют все партии, за исключением правопопулистской “Альтернативы для Германии”, которая по-прежнему в немецкой политической системе играет роль неприкасаемой.

Одна из возможных будущих правительственных коалиций — социал-демократы (СДПГ), “зеленые” и левые. Меркель уже говорила, что лично она была бы однозначно против участия левых. Она критикует другие партии за то, что они, по ее мнению, открыто этого не говорят. В целом и СДПГ, и “зеленые” говорили, что ряд требований левых для них неприемлемы. В их числе — выход из НАТО и незамедлительное прекращение участия во всех военных операциях.

Согласно конституции Германии, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва. В немецкой экспертной среде можно прочитать мнение, что переговоры, скорее всего, затянутся, Рождество и даже Новый год с высокой долей вероятности Германия встретит при канцлере Меркель.