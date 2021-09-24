В правительстве завили, что средств, выделенных на субсидии хватает до начала отопительного сезона
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Выделенных из государственного бюджета средств на субсидии хватит до начала отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, передает УНН.
Цитата
“Около 3 млн домохозяйств будут получать субсидии в отопительный период. К началу отопительного сезона у нас абсолютно хватает средств на эти выплаты. Никакой задолженности по субсидиям нету”, — сказал Шмыгаль.
Дополнение
Ранее Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. Необходимо еще около 12 млрд грн на жилищные субсидии.
Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 21 сентября поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” касательно реализации социальных мероприятий — в частности, об увеличении расходов бюджета-2021 на субсидии — и инфраструктурные проекты.
Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.
Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.
Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).