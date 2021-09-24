Харьков продолжает быть рекордсменом по распространению COVID-19: вину возлагают на Терехова

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (948) области, сообщает УНН.

Харьковчане это связывают с тем, что и.о. мэра Игорь Терехов не реагировал на призывы своевременно увеличить количество коек в больницах, пишут они в Telegram-каналах.

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“Уже несколько недель Харьков среди „лидеров“ по COVID-19, но до Игоря Терехова только сейчас дошло, что надо что-то делать. Обратились в Минздрав с просьбой включить в реестр „ковидных“ больниц две медучреждения Харькова. Потому что в городе уже не хватает коек для больных! Что это случится было понятно всем и давно, но только не Терехову, который еще и провалил вакцинацию и пытался подставить своего же соратника”, — говорится в сообщении.

Между тем политолог Янина Соколовская не исключает тот факт, что средства на борьбу с “ковидом” были слиты в избирательную кампанию Терехова.

“Система здравоохранения Харькова оказалась совершенно не готова ни к сезонному росту заболеваемости, ни, тем более, к новой волне ковида. И среди госпитализированных только чуть более 3% вакцинировались — это красноречиво показывает, что программа вакцинации руководство Харькова во главе с и. о. мэра Игорем Тереховым провалило.

Очевидно, что все время и деньги, которых должно было хватить на подготовку Харькова к новой волне пандемии, Терехов потратил на подготовку себя к выборам мэра. Десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов — на главный имиджевый проект Терехова — зоопарк, который так толком и не открылся. Это, конечно, проще, чем готовить город к пандемии, и, главное, это для себя, а не для кого-то. А харьковчане — ну как-то же они пережили год назад ковидный коллапс городской медицины”, — отметила она.

К слову

Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждений Харькова выгодно сети частных клиник



Терехова, которые записаны на его жен, бывших и нынешних. Речь о сеть “ОН Клиник”.

На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.

Параллельно с медицинскими центрами, напомним, семья Терехова торгует сигаретами.