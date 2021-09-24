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Руководитель "Укрзализныци" подготовит ВСК план выхода компании из кризиса

Руководитель "Укрзализныци" подготовит ВСК план выхода компании из кризиса

Александр Камишин

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Руководитель "Укрзализныци" Александр Камишин предоставит план выхода предприятия из кризиса по требованию членов профильной ВСК Верховной Рады. Об этом Камишин заявил вчера во время заседания ВСК, передает УНН.

"Мой контракт определен наблюдательным советом и КМУ до конца этого года. На четыре месяца. Я передам план на рассмотрение ВСК, краткосрочных своих действий на четыре месяца", - заявил он.

Камишин пообещал предоставить документ к следующему заседанию ВСК.

В контексте

В прошлом году "УЗ" получила рекордный убыток - 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця
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