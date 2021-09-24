Довыборы в Раду вместо Колыхаева и Скичко: ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов, один - от "слуг"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года, сообщили УНН в ЦИК по итогам заседания.

Детали

Речь идет о регистрации кандидатов:

в ОИО № 184 (Херсонская область) - Сергея Козыря (председателя Херсонской ОГА) от политической партии "Слуга народа";

в ОИО № 197 (Черкасская область) - Виталия Войцеховского (1972 г.р.) (самовыдвижение);

в ОИО № 197 (Черкасская область) - Владислава Голуба (самовыдвижение).

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Вячеслава Азарова от политической партии "Союз анархистов Украины" в ОИО № 184. Основания отказа - невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала 27 кандидатов в народные депутаты Украины: в ОИО № 184 - 11; в ОВО № 197 - 16.

Также ЦИК утвердила единую смету расходов окружной избирательной комиссии ОИО № 197 для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины.

Добавим

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле. С 1 по 30 сентября включительно проходит представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты.

Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колыхаев и Александр Скичко сложили мандат. Колыхаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской ОГА.