Верещук призвала нардепа Герасимова с евросолидарности извиниться перед разведчиками за манипуляции
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Народный депутат Артур Герасимов сознательно манипулирует на тему деятельности ВСК по “вагнеровцах”. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире ток-шоу “Народ против с Наташей Влащенко”, передает УНН.
В ходе ток-шоу Герасимов обвинил председателя ВСК по “вагнеривцам” Марьяну Безуглую в преждевременных выводах о спецоперации, которые она, мол, предоставила журналистам.
“Я видел, как приходят реальные разведчики, это планировали. Их должны „допросить“, члены ВСК. Они стоят в коридоре, а Безуглая, как руководитель ВСК, уже выходит к журналистам и говорит о выводах. Стоят эти разведчики и говорят — ну как так, они даже нас не послушали”, — заявил Герасимов.
Изложенное нардепом опровергла Верещук. Она попросила Герасимова не паразитировать на спецслужбах и спецоперациях, которые последние проводят в условиях российско-украинской войны.
“Это — сознательное введение в заблуждение, искажения фактов и манипуляция. Я была там присутствует. Я два с половиной часа слушала, как разведчики докладывали на заседании ВСК. Используя такую риторику, вы берете в заложники наши спецорганы.
Сегодня ГУР привез из Кабула еще 100 человек.
И вместо того, чтобы сказать им спасибо, вы их используете, бросая в конфликт в обществе. Вы или извинитесь перед разведчиками, или будете отвечать. Потому что этого не было, и вы об этом хорошо знаете”, — сказала Верещук Герасимову.