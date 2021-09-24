Дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия и она будет за это платить - Кристина Квин

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", передает УНН.

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"В то время, когда Украина прилагает усилия к получению евроатлантической интеграции, мы должны трезво оценивать вызовы, с которыми сталкивается Украина как внутри страны, так и извне. Россия стремится дестабилизировать Украину и заблокировать ее путь к большей евроатлантической интеграции", - подчеркнула она.

"Мы четко заявили: дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия, и она будет за это платить", - добавила Временный поверенный в делах США в Украине.

Детали

Кристина Квин отметила, что одним из самых эффективных способов для Украины защититься от агрессии России является прогресс в осуществлении ключевых реформ и преодоления коррупции.

"Украина достигла прогресса в создании институтов на основе добродетели, что не следует не замечать. В стране созданы механизмы повышения ответственности государственных служащих через систему декларирования активов, создан прозрачный процесс публичных закупок и созданы независимые антикоррупционные институты", - сказала она.

Однако Квин отметила, что некоторые реформы в Украине находятся под угрозой и украинцы должны настаивать на сдвигах в этих вопросах.

"Этим летом, например, Верховная Рада приняла, и Президент Зеленский подписал закон о реформе Высшего совета правосудия, что является большим достижением. Однако на этой неделе мы видели попытки препятствовать внедрению этой реформе", - сказала она.

"Я знаю, что украинское правительство, гражданское общество и международные партнеры Украины решительно поддерживают продвижение вперед в этом очень важном направлении реформирования судебной системы Украины", - подчеркнула Квин.

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Добавим

МИД Украины выступил с решительным осуждением решения России о недопуске миссии ОБСЕ на границу с Украиной, и заметил, что отсутствие мониторинга является свидетельством планов России "продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта".