Разумков прокомментировал слухи о своей отставке

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент не готов ответить на вопрос касаемо информации о своей возможной отставке на следующей неделе, однако заявил, что за подписными листами к нему пока не обращались. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера, передает УНН.

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“Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Пока обращений ко мне за подписными листами не было. Я надеюсь, что я работу свою хорошо делаю”, — заявил Разумков.

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Спикер добавил, что не держится за кресло главы украинского парламента, “и будет стоять на тех позициях, которые есть, и менять их не собирается”.

“Я за место не держусь, я об этом говорил. Ни одно место не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит твоей совести. Поэтому буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, менять их не буду”, — отметил он.

В то же время, народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко во время программы заявил, что вопрос об отставке главы парламента поднимется уже на следующей неделе.

Добавим

В последнее время СМИ начали активно давать информацию об отставке Дмитрия Разумкова. Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку главы председателя парламента.

Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Первый заместитель главы президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и председателем Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Корниенко считает, что действия Разумкова в отношении “слуг народа” “не являются командными”.

В то же время, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “Слуги народа” пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Это вопрос не будет подниматься до конца следующей недели.

В комментарии УНН представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Дмитрий Разумков подпишет законопроект № 5599 о деолигархизаци, после чего документ будет передан на подпись Президенту.