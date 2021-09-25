Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,53 0,0000  EUR: 31,08 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
ЕС решил предоставить Украине второй транш макрофина, но средства еще "в пути" - их ожидают до конца осени
ЕС решил предоставить Украине второй транш макрофина, но средства еще "в пути" - их ожидают до конца осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7020

В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы

В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Волгограде суд приговорил пятерых Свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали
49-летнего кровельщика Сергея Мельника и 56-летнего электрика Игоря Егозаряна приговорили к шести годам колонии, 50-летнего Вячеслава Осипова и 43-летнего Дениса Пересунько - до шести лет и трех месяцев, а 59-летнего бывшего военного летчика Валерия Рогозина - к шести с половиной лет.
Согласно материалам дела, верующие "получали рекомендации от последователей конфессии из-за рубежа, занимались миссионерством, проводили богослужения, собирали на них пожертвования, а также делились с другими членами общины религиозной литературой".
Напомним
Киевский районный суд в Симферополе отправил под домашний арест до 4 мая задержанного 42-летнего "Свидетеля Иеговы" Тараса Кузьо из Ялты.
Источник: УНН
Теги: суд, свидетель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.