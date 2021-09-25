Новости: Политика
25 сентября 2021, 01:15 • Златослава Максымук • 7020
В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Волгограде суд приговорил пятерых Свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Детали
49-летнего кровельщика Сергея Мельника и 56-летнего электрика Игоря Егозаряна приговорили к шести годам колонии, 50-летнего Вячеслава Осипова и 43-летнего Дениса Пересунько - до шести лет и трех месяцев, а 59-летнего бывшего военного летчика Валерия Рогозина - к шести с половиной лет.
Согласно материалам дела, верующие "получали рекомендации от последователей конфессии из-за рубежа, занимались миссионерством, проводили богослужения, собирали на них пожертвования, а также делились с другими членами общины религиозной литературой".
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Напомним
Киевский районный суд в Симферополе отправил под домашний арест до 4 мая задержанного 42-летнего "Свидетеля Иеговы" Тараса Кузьо из Ялты.
Источник: УНН
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