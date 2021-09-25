В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Волгограде суд приговорил пятерых Свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

49-летнего кровельщика Сергея Мельника и 56-летнего электрика Игоря Егозаряна приговорили к шести годам колонии, 50-летнего Вячеслава Осипова и 43-летнего Дениса Пересунько - до шести лет и трех месяцев, а 59-летнего бывшего военного летчика Валерия Рогозина - к шести с половиной лет.

Согласно материалам дела, верующие "получали рекомендации от последователей конфессии из-за рубежа, занимались миссионерством, проводили богослужения, собирали на них пожертвования, а также делились с другими членами общины религиозной литературой".

Напомним