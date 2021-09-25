ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после "Запада-2021"

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Несмотря на завершение российских учений “Запад-2021”, украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии на места постоянной дислокации. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

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“Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественное закрытие („Запада-2021“ — ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации”, — сказал Залужный.

Детали

По его словам, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. По данным командующего, каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

“Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе”, — уточнил он.

Залужный добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Государственную думу, поэтому некоторые перемещения фиксируются, “но расслабляться совсем мы сегодня не можем”.

Дополнение

Массовые военные учения России и Беларуси продолжались с 9 по 16 сентября, в них приняли участие около 200 тысяч человек военных, 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей. Также участвовали военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщал, что в Беларуси в учений “Запад-2021” было привлечено около 2,5 тысячи российских военных.