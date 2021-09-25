Лавров решил прокомментировать непризнание Западом "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Заявления Запада о непризнании “выборов” в Госдуму в оккупированном Москвой Крыму являются якобы “попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений”. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН, пишет УНН.

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“То, что сейчас (на Западе) ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой крымской платформы в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это — попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского (как считают в Москве — ред.) конфликта на востоке этой страны”, — сказал он.

“Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда”, — решил заявить Лавров.

Контекст

Европарламент 16 сентября на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны “быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму”, если будут констатированы “нарушения демократических процедур и международного права”.

20 сентября в Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.

Вашингтон, Лондон, Варшава и Анкара также заявили, что не признают российские выборы в Крыму и ОРДЛО.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.