"Не забывайте о ментальной гигиене": постпред Украины при ООН прокомментировал выступление главы МИД РФ на Генассамблее

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что при ознакомлении с выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН стоит "не забывать о ментальной гигиены", передает УНН со ссылкой на сообщение Кислицы.

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“Чуть ли Не самый главный тезис выступления московского министра (иностранных дел России Сергея. — ред.) Лаврова ГА: правила — это зло, международное право — это наше все ... Борьба с” правилами “повторяется в выступлении многократно ...

Для наглядной иллюстрации этого подхода российская делегация наплевала на установленные Председателем Генассамблеи правила по количеству членов делегации в зале во время выступления и демонстративно пришла на заседание „мощной“ шестеркой. Удивительно, что еще не в фуражках с надписью „Спутник V“. А заместителю Лаврова, судя по всему, облом еще и маску одеть. Это же правила, поэтому пошли ... Но делегация Палау, которая ей на горе сидела впереди, в ответ свои маски плотно держала ... ”, - написал Кислица. — “И действительно, как говорят, правила не писаны ... Москве”.

Детали

“Чуть ли не буквально, ссылаясь на международное право, в свое время прстпред Москвы, Лавров, демонстративно курил папироску, когда на территории штаб-квартиры начали бороться с курением.

И что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а пока продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины ... Правила — ничто, международное право — все ...

Если бы не зашкаливания цинизма и святотатство, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы все это ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все „пластик“, если смотреть на это выступление через оптику международного права.

Зато, как перечень зон борьбы с Западом, США, ЕС, демократией и свободой, то тогда действительно стоит послушать ....

Только не забывайте о ментальной гигиенЕ в ходе и после ознакомления с этим дурманом...”, — написал украинский постпред при ООН.

О чем говорил Лавров?

Во время своего выступления на 76-й сессии ГА ООН в субботу, Лавров раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права.

При этом вспомнил об оккупации Крыма , которую назвал “воссоединением” с Россией.