Разумков оправился от COVID-19 и завтра возвращается в "обычный рабочий режим"

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о выздоровлении от COVID-19 и обнародовал соответствующий результат ПЦР-теста, пишет УНН.

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"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную", - написал спикер украинского парламента в Facebook.

Детали

Разумков обнародовал также фото результатов ПЦР-теста от 25 сентября, который свидетельствует о том, что коронавирус у спикера не обнаружен.

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Контекст

10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.

Его обязанности на время болезни выполняли заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк.

В ноябре 2020 года Дмитрий Разумков уже болел коронавирусом.