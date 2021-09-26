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Разумков оправился от COVID-19 и завтра возвращается в "обычный рабочий режим"

Разумков оправился от COVID-19 и завтра возвращается в "обычный рабочий режим"

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о выздоровлении от COVID-19 и обнародовал соответствующий результат ПЦР-теста, пишет УНН.

Цитата:

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную", - написал спикер украинского парламента в Facebook.

Детали

Разумков обнародовал также фото результатов ПЦР-теста от 25 сентября, который свидетельствует о том, что коронавирус у спикера не обнаружен.

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Контекст

10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.

Его обязанности на время болезни выполняли заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк.

В ноябре 2020 года Дмитрий Разумков уже болел коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, Дмитрий Разумков
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